Комендантский час во Львовской и Одесской областях отменят в ночь с 23 на 24 апреля

Пасхальная ночь в Одесской и во Львовской областях пройдет без комендантского часа. Об этом сообщили в Одесской и Львовской ОВА.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе с 23:00 23 апреля до 6:00 24 апреля не будет действовать комендантский час.

"Соответствующий приказ как председатель Львовской ОВА я издал сегодня. Берегите себя и будьте осторожны. Покоя вам в тылу и сил нашим защитникам на передовой", — обратился Козицкий к жителям и гостям области.

Однако Совет епископов Львова, учитывая войну с Россией, решил, что в городе не будет ночных богослужений на Пасху. Несмотря на то, что в Пасхальную ночь отменен комендантский час, изменений в графике праздничных богослужений в храмах Львова не будет. Расписание Пасхальных служб во Львове можно посмотреть здесь.

Одесская областная государственная администрация сообщила, что с 22 часов 00 минут 23 апреля до 5 часов 00 минут 24 апреля отменяется комендантский час.

При этом в это время в области будет усилено патрулирование улиц правоохранителями и силами Национальной гвардии.

"В церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие. Однако безопасность превыше всего, и Пасха не отменяет должного реагирования на воздушные тревоги", — подчеркнул начальник Одесской ОВА.

Ранее в Хмельницкой и Днепропетровской областях решили отменить комендантский час в Пасхальную ночь.

При этом в Православной Церкви Украины (ПЦУ) и в Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что на Пасху (в ночь с 23 апреля на воскресенье, 24 апреля) храмы в Украине будут закрыты.