Комендантську годину у Львівській та Одеській областях скасують у ніч з 23 на 24 квітня

Пасхальна ніч на Одещині та Львівщині пройде без комендантської години. Про це повідомили в Одеській та Львівській ОВА.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у регіоні з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня не діятиме комендантська година.

"Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні. Бережіть себе і будьте обережні. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій", — звернувся Козицький до мешканців та гостей області.

Проте Рада єпископів Львова, враховуючи війну з Росією, вирішила, що у місті не буде нічних богослужінь на Великдень. Незважаючи на те, що у Великодню ніч відмінено комендантську годину, змін у графіку святкових богослужінь у храмах Львова не буде. Розклад Великодніх служб у Львові можна переглянути тут.

Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що з 22 години 00 хвилин 23 квітня до 5 години 00 хвилин 24 квітня скасовується комендантська година.

При цьому в цей час в області буде посилено патрулювання вулиць правоохоронцями та силами Національної гвардії.

"У церквах і храмах відбуватимуться святкові богослужіння, які зможуть відвідати всі віряни. Проте безпека понад усе, і Великдень не скасовує належного реагування на повітряні тривоги", — наголосив начальник Одеської ОВА.

Раніше у Хмельницькій та Дніпропетровській областях вирішили скасувати комендантську годину у Великодню ніч.

При цьому у Православній Церкві України (ПЦУ) та Українській Православній Церкві Московського патріархату (УПЦ МП) заявили, що на Великдень (у ніч з 23 квітня на неділю, 24 квітня) храми в Україні будуть закриті.