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В Україні церкви на Великдень працюватимуть з дотриманням комендантської години
На Пасху за юліанським календарем (у ніч з 23 на неділю 24 квітня) храми в Україні будуть закритими, повідомили як у Православній Церкві України (ПЦУ), так і в Українській Православній Церкві Московського патріархату (УПЦ МП).
Традиційне освячення пасхальних кошиків буде проводитись у храмах і на прилеглих територіях вже опісля комендантської години у тому чи іншому регіоні. І це не дивно, оскільки порушення громадянами комендантської години строго заборонене.
У Києві, наприклад, на службу можна буде виходити з дому опісля 5 години ранку.
Нагадаємо, що разом із тим влада закликала громадян бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки в цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кілька пропагандистських ЗМІ ворога розмістили інформацію про те, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть із мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".