В Україні церкви на Великдень працюватимуть з дотриманням комендантської години

На Пасху за юліанським календарем (у ніч з 23 на неділю 24 квітня) храми в Україні будуть закритими, повідомили як у Православній Церкві України (ПЦУ), так і в Українській Православній Церкві Московського патріархату (УПЦ МП).

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Традиційне освячення пасхальних кошиків буде проводитись у храмах і на прилеглих територіях вже опісля комендантської години у тому чи іншому регіоні. І це не дивно, оскільки порушення громадянами комендантської години строго заборонене.

У Києві, наприклад, на службу можна буде виходити з дому опісля 5 години ранку.

Нагадаємо, що разом із тим влада закликала громадян бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки в цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ.

Кілька пропагандистських ЗМІ ворога розмістили інформацію про те, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть із мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".