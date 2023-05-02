Комиссия Минкульта передала заповеднику корпуса Киево-Печерской лавры

1 и 2 мая комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника “Киево-Печерская лавра” передала в пользование заповедника 16 корпусов.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что это памятники как национального, так и местного значения.

Среди передаваемых корпусов:

кельи Гостиного двора (корпус №55);

дом хозяйственный (корпус №60);

больница Гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость (корпус №68);

кельи Гостиного двора (корпус №69);

кельи Гостиного двора (корпус №58);

кельи Гостиного двора (корпус №71);

сторожка Гостиного двора (корпус №71-А);

корпуса: №№ 72, 72-я, 74-я, 77, 77-я, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, водонапорная башня).

Представители монастыря обеспечили доступ комиссии к помещениям, осмотр проходил в присутствии и. о. гендиректора заповедника Максима Остапенко.

При осмотре и приеме заповедником помещений корпусов проводилась фото- и видеофиксация, помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее Минкульт сообщил, что УПЦ МП выделила для своей охраны отдельную комнату на территории Киево-Печерской лавры, где находилась старинная дверь (XVIII век). В результате их решили использовать как мишень дня ножей.

После продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ комиссия Минкультуры приступила к работе в храме и других помещениях возле него.