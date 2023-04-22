Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры, – Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", – высказался чиновник.

Он отметил, что в Чернигове Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаеве работа только началась.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде касательно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – сказал Ткаченко.

Напомним, в Почаевскую Успенскую лавру, расположенную на Тернопольщине, входит 18 сооружений. В 2003 году ее передали в аренду УПЦ МП на 49 лет, поэтому договор должен действовать до 2052 года.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении этого договора с УПЦ МП.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко рассказывал, что ведомство изучает документы, связанные с арендой имущества Почаевской лавры.