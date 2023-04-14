Изучают документы: в Минкульте рассказали о ситуации с Почаевской лаврой

Министерство культуры и информации Украины изучает документы, связанные с арендой имущества Почаевской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

"Там только в одной церкви, в Кременецком заповеднике, закончилось соглашение. И происходит та же картина, что и в Киеве. Священник забрал ключи и препятствует нам перебрать эту церковь к себе. Но основа Почаевской лавры находится по соглашению с Кабмином в пользовании 49 или 50 лет. И срок истекает еще не скоро", – рассказал министр.

На вопрос о том, есть ли у государства решение относительно общих претензий ПЦУ и УГКЦ на Почаевскую лавру, Ткаченко ответил:

"Мы об этом еще не думали. На территории Киево-Печерской лавры происходит служение ПЦУ в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП. Мы видим, что есть возможности проведения служений разными церквями. Что касается Почаевской, давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, каким образом там могут совершаться служения: будь то аренда или временные соглашения".

Напомним, в Почаевскую Успенскую лавру, расположенную в Тернопольской области, входит 18 сооружений. В 2003 году ее передали в аренду УПЦ МП на 49 лет, поэтому договор должен действовать до 2052 года.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении этого договора с УПЦ МП.

Служить в Почаевской лавре хотят как представители Православной церкви Украины (она уже создала соответствующую организацию в составе Тернопольской епархии), так и Украинской греко-католической церкви.