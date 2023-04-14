Вивчають документи: в Мінкульті розповіли про ситуацію з Почаївською лаврою

Міністерство культури та інформполітики України вивчає документи, повʼязані з орендою майна Почаївської лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко в інтервʼю Liga.net.

"Там лише в одній церкві, в Кременецькому заповіднику, завершилася угода. І відбувається та сама картина, що і в Києві. Священик забрав ключі й перешкоджає нам перебрати цю церкву до себе. Але основа Почаївської лаври є за угодою з Кабміном в користуванні на 49 чи 50 років. І термін спливає ще не скоро", – розповів міністр.

На питання про те, чи має держава рішення щодо спільних претензій ПЦУ та УГКЦ на Почаївську лавру, Ткаченко відповів:

"Ми про це ще не думали. На території Києво-Печерської лаври відбувається служіння ПЦУ в святкові дні, а внизу продовжує служіння УПЦ МП. Ми бачимо, що є можливості проведення служінь різними церквами. Щодо Почаївської, давайте спочатку розв'яжемо питання з власністю. Надалі мають ухвалюватися виважені рішення, в який спосіб там можуть відбуватися служіння: чи то оренда, чи то тимчасові угоди".

Нагадаємо, до Почаївської Успенської лаври, яка розташована на Тернопільщині, входить 18 споруд. У 2003 році її передали в оренду УПЦ МП на 49 років, тож договір має діяти до 2052 року.

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до уряду щодо розірвання цього договору з УПЦ МП.

Служити в Почаївській лаврі хочуть як представники Православної церкви України (вона вже створила відповідну організацію у складі Тернопільської єпархії), так і Української греко-католицької церкви.