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Мінкульт створив комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко

Олександр Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Фото: сайт Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики України створило комісію з перевірки використання об’єктів у Почаївській лаврі. Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"У нас створені комісії з перевірки використання об’єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника", – висловився урядовець.

Він зазначив, що в Чернігові Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, а в Почаєві робота тільки почалася.

"Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також перебуває справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, до Почаївської Успенської лаври, яка розташована на Тернопільщині, входить 18 споруд.  У 2003 році її передали в оренду УПЦ МП на 49 років, тож договір має діяти до 2052 року.

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до уряду щодо розірвання цього договору з УПЦ МП.

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко розповідав, що відомство вивчає документи, повʼязані з орендою майна Почаївської лаври.

Автор:
Артем Ющенко