Компания The Brothers Brick посвятила LEGO-фигурки украинским женщинам-военнослужащим

Украинские женщины-военнослужащие, медики-добровольцы стали прообразами для новых фигурок LEGO versions от компании The Brothers Brick. Моделями для фигурок стали Алина Михайлова, Екатерина Галушка и Анна Архипова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Фотографии фигурок разместил основатель The Brothers Brick и новостного портала про LEGO Эндрю Бикрафт в своем Twitter.

"Версии LEGO некоторых из множества замечательных женщин, защищающих Украину️ с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Мой дед был американским медиком во время Второй мировой войны, и я глубоко уважаю боевых медиков и других людей, сражающихся с российским фашизмом в Украине сегодня. Слава Украине!" - написал Бикрафт.

Алина Михайлова, Анна Архипова, Екатерина Галушка – украинские медики-добровольцы, которые теперь еще и стали крошечными эксклюзивными игрушками.

Алина Михайлова – 27-летняя активистка и волонтер. С самого начала широкомасштабного вторжения РФ девушка отправилась на фронт добровольцем. Там она спасает раненых украинских военных.

Анна Архипова – 22-летняя защитница-медик. Служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодний яр".

Екатерина Галушка – 25-летняя волонтер-госпитальер, парамедик. 5 марта она потеряла на войне любимого – командира взвода Антона Гевко. Он погиб в бою под Мариуполем от пулевого ранения. Перед этим успел подбить танк.

Напомним, LEGO больше не будет выпускать конструкторы "для мальчиков" и "для девочек". Исследования показывают, что вредные стереотипы по-прежнему мешают девочкам, мальчикам и их родителям.