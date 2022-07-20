Компанія The Brothers Brick присвятила LEGO-фігурки українським жінкам-військовослужбовцям

Українські жінки-військовослужбовці, медики-добровольці стали прообразами нових фігурок LEGO versions від компанії The Brothers Brick. Моделями для фігурок стали Аліна Михайлова, Катерина Галушка та Ганна Архіпова.

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Фотографії фігурок розмістив засновник The Brothers Brick та порталу новин про LEGO Ендрю Бікрафт у своєму Twitter .

"Версії LEGO деяких із безлічі чудових жінок, які захищають Україну від того часу, як Росія вторглася в Україну. Мій дід був американським медиком під час Другої світової війни, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших людей, які б'ються з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!" – написав Бікрафт.

Аліна Михайлова, Ганна Архіпова, Катерина Галушка – українські медики-добровольці, які наразі ще й стали крихітними ексклюзивними іграшками.

Аліна Михайлова – 27-річна активістка та волонтер. З початку широкомасштабного вторгнення РФ дівчина вирушила на фронт добровольцем. Там вона рятує поранених українських військових.

Ганна Архіпова - 22-річна захисниця-медик. Служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр".

Катерина Галушка – 25-річна волонтер-госпітальєр, парамедик. 5 березня вона втратила на війні коханого – командира взводу Антона Гевка. Він загинув у бою під Маріуполем від кульового поранення. Перед цим встиг підбити танк.

Нагадаємо, LEGO більше не випускатиме конструктори "для хлопчиків" та "для дівчаток". Дослідження показують, що шкідливі стереотипи, як і раніше, заважають дівчаткам, хлопчикам та їхнім батькам.