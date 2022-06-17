Крупнейшие российские розничные сети настаивают на введении продуктовых карточек

В Российской Федерации ретейлеры столкнулись с резким снижением платежеспособности населения. В связи с этим требуются меры от государства, в том числе прямая продовольственная помощь россиянам.

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Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в этом году снижение продаж в магазинах составит при 8-9% и будет вторым по масштабам за всю современную историю страны. Потребители, которым, согласно официальному прогнозу правительства, предстоит пережить сильнейшее падение доходов более чем за 20 лет, уже массово переходят в режим экономии.

По его словам, они отказываются от импульсных покупок, растет популярность формата "жесткого" дискаунтера и запрос на промо.

Инфляция в России за март побила рекорд с 1999 года, а в годовом выражении стала максимальной с 2002 года. И хотя правительство анонсировало меры поддержки семей с детьми и пенсионеров, по мнению Караваева, этого недостаточно.

"Дополнительно мы считаем целесообразным развитие адресной продовольственной помощи тем, кто остро в ней нуждается", - сказал глава ассоциации, в которую входят в том числе крупнейшие продуктовые сети: X5, "Магнит", "Лента" и "Ашан".

Стоит отметить, что программу продовольственных карточек для беднейших граждан правительство рассматривает с 2016 года. В последний раз запустить наконец адресную продовольственную помощь в мае 2021 года предлагала Торгово-промышленная палата, а именно целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации.

По мнению Караваева, еще одной мерой поддержки могла бы стать раздача товаров с близким к истечению сроком годности.

"Важную роль будут играть согласованные меры поддержки потребителей со стороны государства и бизнеса", - сказал глава АКОРТ.

Напомним, что СЕО сети магазинов КОЛО Марина Сергиенко рассказала, что в целом в Украине средний чек сейчас на 25% больше довоенного периода. По ее словам, этот рост в первую очередь из-за инфляции, потому что количество товаров в чеке не увеличилось.