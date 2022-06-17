Найбільші російські роздрібні мережі наполягають на запровадженні продуктових карток

У Росії ретейлери зіткнулися з різким зниженням платоспроможності населення. У зв'язку з цим потрібні заходи від держави, зокрема пряма продовольча допомога росіянам.

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Про це заявив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі Ігор Караваєв в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Він зазначив, що цього року зниження продажів у магазинах становитиме за 8-9% і буде другим за масштабами за всю сучасну історію країни. Споживачі, які, згідно з офіційним прогнозом уряду, мають пережити сильне падіння доходів більш ніж за 20 років, уже масово переходять у режим економії.

За його словами, вони відмовляються від імпульсних покупок, зростає популярність формату "жорсткого" дискаунтера та запит на промо.

Інфляція у Росії за березень побила рекорд з 1999 року, а річному вираженні стала максимальної з 2002 року. І хоча уряд анонсував заходи підтримки сімей з дітьми та пенсіонерів, на думку Караваєва, цього замало.

"Додатково ми вважаємо за доцільний розвиток адресної продовольчої допомоги тим, хто її гостро потребує", - сказав голова асоціації, до якої входять найбільші продуктові мережі: X5, "Магніт", "Лента" та "Ашан".

Варто зазначити, що програму продовольчих карток для найбідніших громадян уряд розглядає з 2016 року. Востаннє запустити нарешті адресну продовольчу допомогу у травні 2021 року пропонувала Торгово-промислова палата, а саме цільові виплати на купівлю продуктів харчування для людей у скрутній життєвій ситуації.

На думку Караваєва, ще одним заходом підтримки могла б стати роздача товарів із близьким до закінчення терміном придатності.

"Важливу роль відіграватимуть узгоджені заходи підтримки споживачів з боку держави та бізнесу", - сказав глава АКОРТ.

Нагадаємо, що СЕО мережі магазинів КОЛО Марина Сергієнко розповіла, що загалом в Україні середній чек зараз на 25% більше за довоєнний період. За її словами, це зростання насамперед через інфляцію, бо кількість товарів у чеку не збільшилась.