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Мелитополь в ближайшее время может остаться без газа - мэр
Оккупированный россиянами Мелитополь в Запорожской области в ближайшие дни может остаться без централизованного газоснабжения из-за поврежденного магистрального газопровода.
Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, причиной повреждения газопровода стали постоянные обстрелы российских войск.
"Поврежден магистральный газопровод в районе села Мирное. Давление газа есть только в трубе и осталось на 1-2 суток", - рассказал Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, мэр Мелитополя прогнозирует деоккупацию города после освобождения Херсона. ВСУ в последнее время существенно продвинулись в сторону Херсона. Аналогичная ситуация - в Запорожской области, где украинские военные продвинулись более чем на 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.