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Категория
Общество
Дата публикации

Мелитополь в ближайшее время может остаться без газа - мэр

мэр мелитополя Иван Федоров

Оккупированный россиянами Мелитополь в Запорожской области в ближайшие дни может остаться без централизованного газоснабжения из-за поврежденного магистрального газопровода. 

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Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона. 

По его словам, причиной повреждения газопровода стали постоянные обстрелы российских войск. 

"Поврежден магистральный газопровод в районе села Мирное. Давление газа есть только в трубе и осталось на 1-2 суток", - рассказал Федоров. 

Напомним, мэр Мелитополя прогнозирует деоккупацию города после освобождения Херсона. ВСУ в последнее время существенно продвинулись в сторону Херсона. Аналогичная ситуация - в Запорожской области, где украинские военные продвинулись более чем на 10 км от Запорожья в сторону Мелитополя.

Автор:
Анастасия Дедковская