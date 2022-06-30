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Мелітополь найближчим часом може залишитися без газу - мер
Окупований росіянами Мелітополь у Запорізькій області найближчими днями може залишитися без централізованого газопостачання через пошкоджений магістральний газопровід.
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Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, причиною пошкодження газопроводу стали постійні обстріли російських військ.
"Пошкоджено магістральний газопровід у районі села Мирне. Тиск газу є лише у трубі і залишився на 1-2 доби", - розповів Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, мер Мелітополя прогнозує деокупацію міста після визволення Херсона. ЗСУ останнім часом суттєво просунулися у бік Херсона. Аналогічна ситуація – у Запорізькій області, де українські військові просунулися більш ніж на 10 км від Запоріжжя у бік Мелітополя.