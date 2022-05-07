- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Мэр Николаева сообщил, когда в городе появится вода
В Николаеве 9 мая возобновят водоснабжение. Но речь о технической воде, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в своем Facebook.
Известно, что 9 мая магистральный водопровод начнет заполняться водой по всему городу, уже начали наполнять резервуары в разных районах города из Южного Буга. Кроме того, к городской системе уже подключили часть скважин.
Централизованное водоснабжение в Николаеве пострадало из-за обстрелов российскими войсками. Причем они применяли кассетные боеприпасы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тем временем в оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.
Фото: ua.depositphotos.com