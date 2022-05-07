Мэр Николаева сообщил, когда в городе появится вода

В Николаеве 9 мая возобновят водоснабжение. Но речь о технической воде, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи.

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Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в своем Facebook.

Известно, что 9 мая магистральный водопровод начнет заполняться водой по всему городу, уже начали наполнять резервуары в разных районах города из Южного Буга. Кроме того, к городской системе уже подключили часть скважин.

Централизованное водоснабжение в Николаеве пострадало из-за обстрелов российскими войсками. Причем они применяли кассетные боеприпасы.

Тем временем в оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.

Фото: ua.depositphotos.com