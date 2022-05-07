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Мер Миколаєва повідомив, коли у місті з'явиться вода
У Миколаєві 9 травня відновлять водопостачання. Але йдеться про технічну воду, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі.
Про це повідомив мер Олександр Сенкевич у своєму Facebook.
Відомо, що 9 травня магістральний водопровід почне заповнюватися водою по всьому місту, що вже почали наповнювати резервуари в різних районах міста з Південного Бугу. Крім того, до міської системи вже під'єднали частину свердловин.
Централізоване водопостачання у Миколаєві постраждало через обстріл російськими військами. Причому вони застосовували касетні боєприпаси.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим часом в окупованому Херсоні відновили доступ до українського інтернету після того, як РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.
Фото: ua.depositphotos.com