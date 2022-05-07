Мер Миколаєва повідомив, коли у місті з'явиться вода

У Миколаєві 9 травня відновлять водопостачання. Але йдеться про технічну воду, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Олександр Сенкевич у своєму Facebook.

Відомо, що 9 травня магістральний водопровід почне заповнюватися водою по всьому місту, що вже почали наповнювати резервуари в різних районах міста з Південного Бугу. Крім того, до міської системи вже під'єднали частину свердловин.

Централізоване водопостачання у Миколаєві постраждало через обстріл російськими військами. Причому вони застосовували касетні боєприпаси.

Тим часом в окупованому Херсоні відновили доступ до українського інтернету після того, як РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.

Фото: ua.depositphotos.com