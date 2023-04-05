Мэр Харькова призывает горожан запасаться водой

Несмотря на бесперебойное водоснабжение, Игорь Терехов просит жителей Харькова запастись водой из-за возможных обстрелов.

Об этом Терехов сообщил во время телемарафона.

Мэр отметил, что враг обстреливает Харьков ракетами С-300, которые быстро летят, и расстояние преодолевают за 35-40 секунд, поэтому возможны "прилеты", из-за которых могут быть проблемы с водой.

"Что касается водоснабжения, это будет зависеть от того, насколько разрушена или не разрушена инфраструктура. Мы должны понимать, что могут быть "прилеты", может быть обесточенность. Поэтому мы обращались к людям, чтобы был определенный запас воды: питьевой или технической", – отметил он.

В то же время, мэр Харькова подчеркнул, что сейчас водоснабжение стабильное.

"Ситуация стабильная, контролируемая, но все же рекомендуем, чтобы определенный запас воды, особенно питьевой, был у горожан", – добавил Терехов.

По данным "Харьковводоканала", вражеские ракетные удары продолжают наносить колоссальный ущерб критической городской инфраструктуре. Часто приостанавливается работа насосных станций и, как следствие, временно или полностью прекращается подача воды или водоснабжение осуществляется на пониженном давлении.

Напомним, армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской общины Богодуховского района.