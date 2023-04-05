Мер Харкова закликає містян запасатися водою

Незважаючи на безперебійне водопостачання, Ігор Терехов просить жителів Харкова запастися водою через можливі обстріли.

Про це Терехов повідомив під час телемарафону.

Мер зазначив, що ворог обстрілює Харків ракетами С-300, які швидко летять, й відстань вони долають за 35-40 секунд, тому можливі "прильоти", через які можуть бути проблеми із водою.

"Що стосується водопостачання, це буде залежати від того, наскільки зруйнована чи не зруйнована інфраструктура. Ми повинні розуміти, що можуть бути "прильоти", можуть бути знеструмлення. Тому ми зверталися до людей, щоб був певний запас води: питної чи технічної", - зазначив він.

Водночас мер Харкова підкреслив, що зараз водопостачання стале.

"Ситуація стабільна, контрольована, але все ж рекомендуємо, щоб певний запас води, особливо питної, був у містян", - додав Терехов.

За даними "Харківводоканала", ворожі ракетні удари продовжують завдавати колосальних збитків міській інфраструктурі та, зокрема, енергетичній системі. Часто призупиняється робота насосних станцій і, як наслідок, тимчасово або повністю припиняється подача води, або водопостачання здійснюється на зниженому тиску.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району.