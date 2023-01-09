На границе с Румынией открылся новый пункт пропуска

В Закарпатской области открылся еще один международный пункт пропуска через государственную границу для железнодорожного пассажирского сообщения, который работает на базе железнодорожной станции Рахов для граждан, следующих в/или из Румынии железной дорогой.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что пункт контроля через государственную границу Рахов для железнодорожного пассажирского сообщения будет работать круглосуточно, но только на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

Кроме того, для выезда в Румынию украинцы могут воспользоваться такими пунктами пересечения государственной границы, которые функционируют в условиях военного положения.

"Солотвино – Сигету Мармацией" . Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов. "Порубное – Сирет ". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.

". Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов. "Дьяково – Халмеу" . Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

. Пункт работает круглосуточно. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов. "Красноильск – Возрастную де Сус". Пункт работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.

Напомним, что еще недавно на границе с Румынией был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет", который был чрезвычайно загружен, поскольку находится на маршруте в порты на юге Европы. 10 ноября после полной перестройки был открыт пункт пропуска "Красноильск - Викову де Сус", ранее бывший местным пунктом пропуска и не работавший несколько лет.