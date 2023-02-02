На границе со стороны Польши запланированы протесты, проезд может быть усложнен

Украинские пограничники предупреждают о возможных сложностях с пересечением границы с Польшей 2 и 3 февраля из-за запланированных акций протеста поляков.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 2 и 3 февраля на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчова - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

"Это может напрямую повлиять на ритмичность движения для транспортных средств, которые будут пересекать государственную границу", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жители близлежащих к границе с Украиной населенных пунктов Польши планируют блокировать движение на въезд в страну из-за того, что им не нравится чрезмерное движение транспорта. Таким образом, они хотят привлечь внимание к этому вопросу.

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не самое большое количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.