Украинским беженцам в Польше восстанавливают некоторые виды денежной помощи

С 1 февраля украинцы в Польше могут подать заявку на получение пособия в 500 злотых. В случае ее подачи до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, предоставляемого на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что заявку на получение помощи можно подать в электронном виде через PUE ZUS, портал [email protected] и через электронный банкинг многих польских банков.

Кроме того, можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявки и ее электронной подаче.

К заявке следует добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.

Помощь ZUS будет выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не самое большое количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.