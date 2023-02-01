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Украинским беженцам в Польше восстанавливают некоторые виды денежной помощи
С 1 февраля украинцы в Польше могут подать заявку на получение пособия в 500 злотых. В случае ее подачи до 30 апреля гарантирована непрерывность выплаты пособия, предоставляемого на каждого ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что заявку на получение помощи можно подать в электронном виде через PUE ZUS, портал [email protected] и через электронный банкинг многих польских банков.
Кроме того, можно обратиться в центр обслуживания клиентов ZUS, где украинцам окажут помощь в заполнении заявки и ее электронной подаче.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К заявке следует добавить документ, подтверждающий характер пребывания в Республике Польша.
Помощь ZUS будет выплачиваться ежемесячно на указанный банковский счет.
Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не самое большое количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.