Українськім біженцям у Польщі відновлюють деякі види грошової допомоги

З 1 лютого українці у Польщі можуть подати заявку на отримання допомоги у 500 злотих. У разі її подання до 30 квітня гарантована безперервність виплати допомоги, яку надають на кожну дитину до 18 років незалежно від доходу родини.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що заявку на отримання допомоги можна подати в електронному вигляді через PUE ZUS, портал [email protected] та через електронний банкінг багатьох польських банків.

Крім того, можна звернутися в центр обслуговування клієнтів ZUS, де українцям нададуть допомогу у заповненні заявки та її електронній подачі.

До заявки потрібно додати документ, що підтверджує характер перебування в Республіці Польща.

Допомога ZUS виплачуватиметься щомісяця на вказаний банківський рахунок.

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.