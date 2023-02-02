На кордоні з боку Польщі заплановані протести, проїзд може бути ускладнений

Українські прикордонники попереджають про можливі складнощі з перетином кордону з Польщею 2 та 3 лютого через заплановані акції протесту поляків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що 2 та 3 лютого на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова – Краківець", "Медика – Шегині" та 2 лютого на під’їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене – Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.

"Це може безпосередньо вплинути на ритмічність руху для транспортних засобів, які перетинатимуть державний кордон", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, жителі прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі планують блокувати рух на в’їзд до країни через те, що їм не подобається надмірний рух транспорту. Таким чином вони хочуть привернути увагу до цього питання.

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.