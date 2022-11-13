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На правобережье Херсонской области осталось около 20% довоенного населения - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинские силовики стабилизируют ситуацию с безопасностью, а другие структуры – ситуацию с инфраструктурой на деоккупированной правобережной части Херсонской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
"На Херсонщине будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на данный момент", - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что продолжаются работы по возвращению связи, интернета, телевидения, почты и транспортного сообщения, начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний.
"Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину... И я благодарю бизнес, который среди первых принимает участие в возвращении нормальной жизни. Наше присутствие будет ощущаться ! Будет ощущаться тем, что жизнь есть", - указал Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим при этом, что в деоккупированных полностью Бериславском районе и шести общинах Херсонского района действительно находятся 226 населенных пунктов, однако кроме того, на правом берегу Днепра расположены и два населенных пункта Новокаховской городской общины - поселки Казацкое и Веселое.
Государственная служба статистики оценивала количество населения в этих 228 населенных пунктах по состоянию на начало 2022 года в 481,3 тысячи, а на начало 2021 - в 488,7 тысячи человек (в частности, в самом Херсоне - 279,1 и 283,6 тысячи соответственно).
Напомним также, что в центре Херсона в воскресенье появилась мобильная связь. Также в освобожденных населенных пунктах региона уже удалось возобновить доставку природного газа в более 300 домохозяйств.