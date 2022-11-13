На правобережжі Херсонщини залишилося біля 20% довоєнного населення - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські силовики стабілізують ситуацію з безпекою, а інші структури - ситуацію з інфраструктурою на деокупованій правобережній частині Херсонської області. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тисяч місцевих жителів станом на цей час", - заявив він.

Глава держави підкреслив, що тривають роботи з повернення зв’язку, інтернету, телебачення, пошти та транспортного сполучення, починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній.

"Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води. Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину... І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є", - вказав Зеленський.

Зазначимо при цьому, що у деокупованих повністю Бериславському районі та шести громадах Херсонського району дійсно знаходяться 226 населених пунктів, однак крім цього, на правому березі Дніпра розташовано й два населених пункти Новокаховської міської громади - селища Козацьке та Веселе.

Державна служба статистики оцінювала кількість населення у цих 228 населених пунктах станом на початок 2022 року в 481,3 тисячі, на початок 2021 року - в 488,7 тисячі людей (зокрема, у самому Херсоні - 279,1 та 283,6 тисячі відповідно).

Нагадаємо також, що в центрі Херсона в неділю з'явився мобільний зв'язок. Також у звільнених населених пунктах регіону вже вдалося відновити доставку природного газу у більш ніж 300 домогосподарств.