Названа дата открытия во Львовской области центра протезирования и реабилитации пострадавших от войны Superhumans

Центр реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans должен открыться во Львовской области 3 апреля. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, для военных и гражданских лиц в новой клинике будет доступна лаборатория по изготовлению и сбору протезов, департамент физической реабилитации, бассейн для реабилитации и отделение психологической поддержки.

Для людей, пострадавших из-за военных действий, все услуги здесь будут бесплатными. Козицкий также сообщил, что двум украинским военным, потерявшим на войне руки, еще до открытия центра установили бионические протезы от британской компании. Стать же в очередь на протезирование можно, заполнив анкету на сайте Superhumans: https://bit.ly/3WLAfnn.

"Superhumans Center – это уникальный для нашего государства проект. Его воплощают на базе одного из медучреждений Львовской области. Здесь будут работать высококвалифицированные украинские специалисты, они также перенимают опыт медиков ведущих клиник со всего мира. Амбасадорами клиники являются известные украинские и иностранные звезды", - отметил руководитель области.

Напомним, что инициатива, получившая название Superhumans, была основана совладельцем и директором порта ТИС (Одесская область) Андреем Ставницером. Поддерживает ее и первая леди Украины Елена Зеленская. Ранее сообщалось, что клиника должна заработать уже в январе-феврале, однако этого не произошло.

Отмечалось, что Superhumans будет иметь 100 коек, две операционные, лабораторию по изготовлению протезов и большое физиотерапевтическое отделение. Клиника будет фокусироваться на протезировании для взрослых и детей, хирургических операциях по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица и лечении посттравматического синдрома. Также на базе Superhumans хотят создать и образовательный тренинговый центр для медиков из Украины и других стран.