Названо дату відкриття на Львівщині центру протезування та реабілітації постраждалих від війни Superhumans

Центр реабілітації та протезування для постраждалих від війни Superhumans має відкритися у Львівській області 3 квітня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, для військових та цивільних громадян у новій клініці будуть доступні лабораторія з виготовлення та збирання протезів, департамент фізичної реабілітації, басейн для реабілітації та відділення психологічної підтримки.

Для людей, які постраждали через воєнні дії, усі послуги тут будуть безкоштовними. Козицький також повідомив, що двом українським військовим, які втратили на війні руки, ще до відкриття центру встановили біонічні протези від британської компанії. Стати ж у чергу на протезування можна, заповнивши анкету на сайті Superhumans: https://bit.ly/3WLAfnn.

"Superhumans Center – це унікальний для нашої держави проєкт. Його втілюють на базі одного з медзакладів Львівської області. Тут працюватимуть висококваліфіковані українські фахівці, вони також переймають досвід медиків провідних клінік зі всього світу. Амбасадорами клініки є відомі українські та іноземні зірки", - зазначив керівник області.

Нагадаємо, що ініціативу, що отримала назву Superhumans, було започатковано співвласником і директором порту ТІС (Одеська область) Андрієм Ставніцером. Підтримує її й перша леді України Олена Зеленська. Раніше повідомлялося, що клініка має запрацювати вже у січні-лютому, однак цього не сталося.

Зазначалося, що Superhumans буде мати 100 ліжок, дві операційні, лабораторію з виготовлення протезів та велике фізіотерапевтичне відділення. Клініка фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, і лікуванні посттравматичного синдрому. Також на базі Superhumans згодом хочуть створити й освітній тренінговий центр для медиків з України та інших країн.