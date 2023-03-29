Непогода в Киеве. Водителей просят не выезжать на дороги без необходимости

В Киеве по состоянию на утро 29 марта установлен желтый уровень опасности метеорологических явлений, в связи с чем водителей частного автотранспорта просят не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили с обеих сторон дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

В столице наблюдается морозная и ветреная погода. Порывы ветра составляют до 15-20 метров в секунду. А на дорогах и тротуарах есть гололедица.

Для устранения последствий ночного снегопада и гололеда Киевавтодор вывел на пути столицы более 150 единиц специальной техники. Кроме того, около 200 работников компании задействованы в ручной уборке.

Также работают коммунальщики: управляющие компании вывели на уборку снега и льда 220 единиц техники и более 300 работников.

Дороги, тротуары и остановки транспорта обрабатывают противогололедными средствами.

Отмечается, что городской транспорт работает в штатном режиме. В то же время пешеходов просят быть осторожными на тротуарах.

Напомним, что накануне жителей Киева предупредили о непогоде 29 марта. Тогда водителей призывали быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.