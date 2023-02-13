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Непрерывную работу основных больниц обеспечивают 4 тысячи генераторов - Минздрав
Система здравоохранения Украины уже имеет 4 тысячи генераторов. Этого достаточно, чтобы обеспечить непрерывную работу основных больниц.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Укринформу".
"Сейчас в системе здравоохранения уже функционирует 4 тысячи генераторов, и из них большое количество мощных генераторов. Министерство здравоохранения поставило уже около 600 генераторов, также завершена закупка за счет займа Всемирного банка еще 1100 генераторов", - отметил он.
По его словам, генераторы закупались за средства из разных источников: местных бюджетов, самих медицинских учреждений, Министерства здравоохранения, за счет помощи международных партнеров, благотворителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ляшко отметил, что этого количества генераторов должно хватить, чтобы обеспечить бесперебойную работу основных больниц.
В то же время, как добавил министр, большое количество амбулаторий, пунктов базирования экстренной медицинской помощи также нуждается в обеспечении энергонезависимости.
"Поэтому мы продолжаем этот процесс и хотим его завершить с пониманием того, что в случае полного блэкаута каждое медицинское учреждение, пункт базирования экстренной медицинской помощи и центр первичной медико-санитарной помощи будут обеспечены альтернативными источниками электроснабжения", - сказал Ляшко.
Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения уже работает более 1100 терминалов Starlink, позволяющих закрывать основную потребность системы.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в ноябре 2022 года сообщал, что украинские больницы подготовят к работе в условиях блекаута.