Непрерывную работу основных больниц обеспечивают 4 тысячи генераторов - Минздрав

Система здравоохранения Украины уже имеет 4 тысячи генераторов. Этого достаточно, чтобы обеспечить непрерывную работу основных больниц.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Укринформу".

"Сейчас в системе здравоохранения уже функционирует 4 тысячи генераторов, и из них большое количество мощных генераторов. Министерство здравоохранения поставило уже около 600 генераторов, также завершена закупка за счет займа Всемирного банка еще 1100 генераторов", - отметил он.

По его словам, генераторы закупались за средства из разных источников: местных бюджетов, самих медицинских учреждений, Министерства здравоохранения, за счет помощи международных партнеров, благотворителей.

Ляшко отметил, что этого количества генераторов должно хватить, чтобы обеспечить бесперебойную работу основных больниц.

В то же время, как добавил министр, большое количество амбулаторий, пунктов базирования экстренной медицинской помощи также нуждается в обеспечении энергонезависимости.

"Поэтому мы продолжаем этот процесс и хотим его завершить с пониманием того, что в случае полного блэкаута каждое медицинское учреждение, пункт базирования экстренной медицинской помощи и центр первичной медико-санитарной помощи будут обеспечены альтернативными источниками электроснабжения", - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения уже работает более 1100 терминалов Starlink, позволяющих закрывать основную потребность системы.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в ноябре 2022 года сообщал, что украинские больницы подготовят к работе в условиях блекаута.