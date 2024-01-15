Новый опрос в "Дії": украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024"

В приложении "Дія" стартовал опрос, где украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024". Отдать свой голос нужно до 22 января.

Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".

"Украинцы, важная миссия! Выберите прямо сейчас, кто из звезд станет жюри в Нацотборе на Евровидение-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос в "Дії" продлится с 15 по 22 января.

А присоединиться могут все пользователи приложения от 14 лет.

Кандидаты в жюри

Александр Вареница

Андрей Данилко

Джамала

Елена Коляденко

Екатерина Павленко

Сергей Танчинец

Евгений Триплов

Евгений Хмара

Павел Шилько.

Как принять участие в опросе

Чтобы принять участие в опросе, зайдите в приложение "Дія" → нажмите Сервисы → Опрос → выберите фаворита.

"Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри. Выбор справедливого жюри за вами, украинцы. Так что не пропустите", - подчеркнули в пресс-службе приложения "Дія".

Финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 3 февраля

Напомним, ранее в "Дії" завершилось онлайн-голосование за 11-го финалиста Национального отбора Евровидения, по итогам которого больше всего голосов набрала певица ANKA.

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

ANKA - «Палала»

Drevo - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "DREAMER"

NAHABA - "GLASSS"

NAZVA - "Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY - "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

Ziferblat – «Place I Call Home».

Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей.

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.