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Общество
Дата публикации

Новый опрос в "Дії": украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024"

євробачення
Фото: Суспільне

В приложении "Дія" стартовал опрос, где украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024". Отдать свой голос нужно до 22 января.

Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".

"Украинцы, важная миссия! Выберите прямо сейчас, кто из звезд станет жюри в Нацотборе на Евровидение-2024", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос в "Дії" продлится с 15 по 22 января.

А присоединиться могут все пользователи приложения от 14 лет.

Кандидаты в жюри

  • Александр Вареница
  • Андрей Данилко
  • Джамала
  • Елена Коляденко
  • Екатерина Павленко
  • Сергей Танчинец
  • Евгений Триплов
  • Евгений Хмара
  • Павел Шилько.

Как принять участие в опросе

Чтобы принять участие в опросе, зайдите в приложение "Дія" → нажмите Сервисы → Опрос → выберите фаворита.

"Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри. Выбор справедливого жюри за вами, украинцы. Так что не пропустите", - подчеркнули в пресс-службе приложения "Дія".

Финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 3 февраля

Напомним, ранее в "Дії" завершилось онлайн-голосование за 11-го финалиста Национального отбора Евровидения, по итогам которого больше всего голосов набрала певица ANKA.

  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • ANKA - «Палала»
  • Drevo - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "DREAMER"
  • NAHABA - "GLASSS"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • Ziferblat – «Place I Call Home».

Финал Национального отбора состоится   3 февраля 2024 года   в формате телевизионного концерта Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. 

68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.

Автор:
Светлана Манько