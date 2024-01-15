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Новый опрос в "Дії": украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024"
В приложении "Дія" стартовал опрос, где украинцы могут выбрать членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2024". Отдать свой голос нужно до 22 января.
Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".
"Украинцы, важная миссия! Выберите прямо сейчас, кто из звезд станет жюри в Нацотборе на Евровидение-2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что опрос в "Дії" продлится с 15 по 22 января.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
А присоединиться могут все пользователи приложения от 14 лет.
Кандидаты в жюри
- Александр Вареница
- Андрей Данилко
- Джамала
- Елена Коляденко
- Екатерина Павленко
- Сергей Танчинец
- Евгений Триплов
- Евгений Хмара
- Павел Шилько.
Как принять участие в опросе
Чтобы принять участие в опросе, зайдите в приложение "Дія" → нажмите Сервисы → Опрос → выберите фаворита.
"Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри. Выбор справедливого жюри за вами, украинцы. Так что не пропустите", - подчеркнули в пресс-службе приложения "Дія".
Финал Национального отбора на "Евровидение" состоится 3 февраля
Напомним, ранее в "Дії" завершилось онлайн-голосование за 11-го финалиста Национального отбора Евровидения, по итогам которого больше всего голосов набрала певица ANKA.
- alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- ANKA - «Палала»
- Drevo - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "DREAMER"
- NAHABA - "GLASSS"
- NAZVA - "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY - "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- Ziferblat – «Place I Call Home».
Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей.
68-й песенный конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а финал 11 мая.