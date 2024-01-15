Нове опитування в "Дії": українці можуть обрати членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024"

У застосунку "Дія" стартувало опитування, де українці можуть обрати членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024". Віддати свій голос потрібно до 22 січня.

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

"Українці, важлива місія! Оберіть просто зараз, хто із зірок стане журі в Нацвідборі на Євробачення-2024", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування в "Дії "триватиме з 15 до 22 січня.

А долучитися можуть усі користувачі Дії від 14 років.

Кандидати в журі

Олександр Варениця

Андрій Данилко

Джамала

Олена Коляденко

Катерина Павленко

Сергій Танчинець

Євген Тріплов

Євген Хмара

Павло Шилько.

Як взяти участь в опитуванні

Щоб взяти участь в опитуванні, зайдіть у застосунок "Дія" → натисніть Сервіси → Опитування → виберіть фаворита.

"Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі. Вибір справедливого журі за вами, українці. Тож не пропустіть", - наголосили у пресслужбі застосунку "Дія".

Фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 3 лютого

Нагадаємо, раніше у "Дії" завершилося онлайн-голосування за 11-го фіналіста Національного відбору Євробачення, за підсумками якого найбільше голосів набрала співачка ANKA.

alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

ANKA — «Палала»

Drevo — «Endless chain»

INGRET — «Keeper»

MÉLOVIN — «DREAMER»

NAHABA — «GLASSS»

NAZVA — «Slavic English»

SKYLERR — «Time is running out»

YAGODY — «Tsunamia»

YAKTAK — «Lalala»

Ziferblat — «Place I Call Home».

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

68-й пісенний конкурс"Євробачення"в травні 2024 рокуприйматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.