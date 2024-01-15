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Нове опитування в "Дії": українці можуть обрати членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024"
У застосунку "Дія" стартувало опитування, де українці можуть обрати членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024". Віддати свій голос потрібно до 22 січня.
Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".
"Українці, важлива місія! Оберіть просто зараз, хто із зірок стане журі в Нацвідборі на Євробачення-2024", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опитування в "Дії "триватиме з 15 до 22 січня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
А долучитися можуть усі користувачі Дії від 14 років.
Кандидати в журі
- Олександр Варениця
- Андрій Данилко
- Джамала
- Олена Коляденко
- Катерина Павленко
- Сергій Танчинець
- Євген Тріплов
- Євген Хмара
- Павло Шилько.
Як взяти участь в опитуванні
Щоб взяти участь в опитуванні, зайдіть у застосунок "Дія" → натисніть Сервіси → Опитування → виберіть фаворита.
"Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі. Вибір справедливого журі за вами, українці. Тож не пропустіть", - наголосили у пресслужбі застосунку "Дія".
Фінал Національного відбору на "Євробачення" відбудеться 3 лютого
Нагадаємо, раніше у "Дії" завершилося онлайн-голосування за 11-го фіналіста Національного відбору Євробачення, за підсумками якого найбільше голосів набрала співачка ANKA.
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- INGRET — «Keeper»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- NAHABA — «GLASSS»
- NAZVA — «Slavic English»
- SKYLERR — «Time is running out»
- YAGODY — «Tsunamia»
- YAKTAK — «Lalala»
- Ziferblat — «Place I Call Home».
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
68-й пісенний конкурс"Євробачення"в травні 2024 рокуприйматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а фінал 11 травня.