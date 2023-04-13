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Категория
Общество
Дата публикации

Одесскую судью, пойманную на взятке, отпустили под залог, но отстранили от должности

Одесскую судью, пойманную на взятке, отпустили под залог, но отстранили от должности
Фото: НАБУ

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда 13 апреля избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,013 миллиона гривен судье одного из районных судов Одессы, которую в конце марта разоблачили на получении взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Также на подозреваемую возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; уведомлять их об изменении своего места жительства и места работы.

Кроме того, женщина обязана не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать документы для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля. Срок действия обязанностей – до 13 июня.

Кроме того, сообщается, что по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от отправления правосудия эту судью. Срок отстранения – в пределах сроков досудебного расследования, а именно до 31 мая.

Напомним, что 29 марта Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины поймали судью на получении 4 тысячи долларов неправомерной выгоды. По версии следствия, деньги она получила за принятие положительного решения по гражданскому делу в пользу истца.

По данным СМИ, речь идет о судье Киевского райсуда Одессы Людмиле Салтан. В 2019 году НАБУ уже проводило расследование относительно недекларирования ею средств, за которые она покупала автомобили Audi Q7 и Audi Q8 стоимостью более 2 миллионов гривен каждый.

Автор:
Тимофей Беспятов