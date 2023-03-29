СБУ и НАБУ поймали на взятке одесскую судью, которая любит все зеленое (ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро 29 марта разоблачили в коррупции судью одного из районных судов Одессы. Как говорится в сообщениях правоохранителей, она организовала схему получения взяток за вынесение "нужных" судебных решений.

Задокументирован факт, когда судья просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги она "гарантировала" гражданину положительное решение по гражданскому делу о долговых обязательствах. Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тысяч долларов.

Расследование дела ведется по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о сообщении судье о подозрении. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Следственно-оперативные действия проводились при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Судя по опубликованным СБУ и НАБУ фото, женщину поймали на получении взятки на улице Маразлиевской со стороны парка Шевченко. Примечательно, что кроме "зеленой" валюты, она имела на себе зеленую куртку, зеленые брюки, зеленые ботинки и зеленую сумку. Кроме того, правоохранители, судя по всему, посетили и ее служебный кабинет, однако подробностей об этом не сообщается.

Как отмечает "Суспільне", речь идет о судье Киевского райсуда Одессы Людмиле Салтан. В 2019 году НАБУ уже проводило расследование в отношении нее. По данным следствия, Салтан в 2017, 2018 и 2019 годах вносила недостоверные данные в электронную декларацию, в частности не указывала наличие средств, за которые приобрела автомобили Audi Q7 и Audi Q8 стоимостью 2,16 и 2,1 миллиона гривен соответственно.

Напомним также, что в феврале СБУ разоблачила на системной коррупции заместителя начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации: чиновник был пойман во время получения взятки в 40 тысяч долларов.