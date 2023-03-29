СБУ та НАБУ піймали на хабарі одеську суддю, яка любить все зелене (ФОТО)

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро 29 березня викрили на корупції суддю одного із районних судів Одеси. Як ідеться у повідомленнях правоохоронців, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень.

Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя. За гроші вона "гарантувала" громадянину позитивне рішення у цивільній справі щодо боргових зобов’язань. Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тисячі доларів.

Розслідування справи ведеться за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Слідчо-оперативні дії проводилися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Судячи з опублікованих СБУ та НАБУ фото, жінку піймали на отриманні хабаря на вулиці Маразлієвській з боку парку Шевченка. Примітно, що окрім "зеленої" валюти, мала на собі зелену куртку, зелені штани, зелені черевики, зелену сумку. Крім цього, правоохоронці, судячи з усього, відвідали і її службовий кабінет, але подробиць про це не повідломляється.

Як зазначає "Суспільне", йдеться про суддю Київського райсуду Одеси Людмилу Салтан. У 2019 році НАБУ вже проводило розслідування щодо неї. За даними слідства, Салтан у 2017, 2018 та 2019 роках вносила недостовірні дані до електронної декларації, зокрема, не вказувала наявність грошей, за які придбала автомобілі Audi Q7 та Audi Q8 вартістю 2,16 та 2,1 мільйона гривень відповідно.

Нагадаємо також, що в лютому СБУ викрила на системній корупції заступника начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації: чиновника піймали під час отримання хабаря у 40 тисяч доларів.