Одеську суддю, яку піймали на хабарі, відпустили під заставу, але відсторонили від посади

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 квітня обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,013 мільйона гривень судді одного з районних судів Одеси, яку в кінці березня викрили на одержанні хабаря.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також на підозрювану покладені обов’язки прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Крім того, жінка зобов'язана не відлучатись з Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду; утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати документи для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю. Строк дії обов’язків – до 13 червня.

Крім того, повідомляється, що за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя цю суддю. Строк відсторонення – у межах строків досудового розслідування, до 31 травня.

Нагадаємо, що 29 березня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України піймали суддю на одержанні 4 тисяч доларів неправомірної вигоди. За версією слідства, гроші вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Київського райсуду Одеси Людмилу Салтан. У 2019 році НАБУ вже проводило розслідування щодо неї стосовно недекларуванні коштів, за які вона купляла автомобілі Audi Q7 та Audi Q8 вартістю більше 2 мільйонів гривень кожний.