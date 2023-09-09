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Оккупанты привлекли ФСБ для выявления украинских партизан во время псевдовыборов
Российские военные планируют выявлять партизан, ведущих наблюдение за так называемыми избирательными "участками". При этом россияне избирательно проверят телефоны пришедших голосовать и ищут фото-доказательства испорченных участков или бюллетеней.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Для охоты за партизанами россияне привлекают сотрудников ФСБ, которые переодеты в гражданскую одежду и ведут наблюдение вблизи участков.
В этой связи, украинское подполье призывает всех быть внимательными и игнорировать "избирательный процесс".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Такие меры безопасности могут быть связаны с тем, что несколько дней тому назад украинское подполье распространило листовки с призывом игнорировать фейковые выборы. Партизаны призвали местных не участвовать в фарсе под названием "выборы".
ЦНС пишет, что партизаны обратились к жителям Токмака и предупредили о возможных провокациях со стороны россиян 8-10 сентября.
Кроме того, россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке, поскольку стали бояться местных жителей после того, как партизаны взорвали штаб партии "Единая Россия".