Оккупанты привлекли ФСБ для выявления украинских партизан во время псевдовыборов

Российские военные планируют выявлять партизан, ведущих наблюдение за так называемыми избирательными "участками". При этом россияне избирательно проверят телефоны пришедших голосовать и ищут фото-доказательства испорченных участков или бюллетеней.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Для охоты за партизанами россияне привлекают сотрудников ФСБ, которые переодеты в гражданскую одежду и ведут наблюдение вблизи участков.

В этой связи, украинское подполье призывает всех быть внимательными и игнорировать "избирательный процесс".

Такие меры безопасности могут быть связаны с тем, что несколько дней тому назад украинское подполье распространило листовки с призывом игнорировать фейковые выборы. Партизаны призвали местных не участвовать в фарсе под названием "выборы".

ЦНС пишет, что партизаны обратились к жителям Токмака и предупредили о возможных провокациях со стороны россиян 8-10 сентября.

Кроме того, россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке, поскольку стали бояться местных жителей после того, как партизаны взорвали штаб партии "Единая Россия".