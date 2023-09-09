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Общество
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Оккупанты привлекли ФСБ для выявления украинских партизан во время псевдовыборов

Оккупанты привлекли ФСБ для выявления украинских партизан во время псевдовыборов
Украинское подполье призывает игнорировать "избирательный процесс"

Российские военные планируют выявлять партизан, ведущих наблюдение за так называемыми избирательными "участками". При этом россияне избирательно проверят телефоны пришедших голосовать и ищут фото-доказательства испорченных участков или бюллетеней.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Для охоты за партизанами россияне привлекают сотрудников ФСБ, которые переодеты в гражданскую одежду и ведут наблюдение вблизи участков.

В этой связи, украинское подполье призывает всех быть внимательными и игнорировать "избирательный процесс".

Такие меры безопасности могут быть связаны с тем, что несколько дней тому назад украинское подполье распространило листовки с призывом игнорировать фейковые выборы. Партизаны призвали местных не участвовать в фарсе под названием "выборы".

ЦНС пишет, что партизаны обратились к жителям Токмака и предупредили о возможных провокациях со стороны россиян 8-10 сентября.

Кроме того, россияне закрыли партийные штабы в Новой Каховке, поскольку стали бояться местных жителей после того, как партизаны взорвали штаб партии "Единая Россия".

Автор:
Татьяна Гойденко