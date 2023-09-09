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Окупанти залучили ФСБ для виявлення українських партизанів під час псевдовиборів
Російські військові планують виявляти партизанів, які ведуть спостереження за так званими виборчими “дільницями”. При цьому росіяни вибірково перевірять телефони тих, хто прийшов голосувати та шукають фото-докази зіпсованих дільниць чи бюлетенів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Для полювання за партизанами, росіяни залучають співробітників ФСБ, які переодягнені у цивільний одяг і ведуть спостереження поблизу дільниць.
У зв’язку з цим, українське підпілля закликає всіх бути уважними і ігнорувати “виборчий процес”.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Такі заходи безпеки можуть бути пов’язані з тим, що кілька днів тому українське підпілля поширило листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори. Партизани закликали місцевих не приймати участі у фарсі, під назвою "вибори".
ЦНС пише, що партизани звернулись до мешканців Токмаку й попередили про можливі провокації з боку росіян 8-10 вересня.
Окрім цього, росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці, оскільки стали боятися місцевих жителів після того, як партизани підірвали штаб партії “Єдина Росія”.