РФ проводить псевдовибори на ТОТ: яку явку "намалювали" загарбники

Україна закликає міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів незаконних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях, які проводить країна-агресор РФ.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС України закликає світ засудити нікчемні «вибори» Росії на окупованих територіях

Зазначається, що проведенням "виборів" на ТОТ росіяни порушують суверенітет і територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи", - підкреслюють в МЗС.

У відомстві закликали світ не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, та будь-які їхні рішення.

Крім того, Україна вимагає притягнути до відповідальності та накласти санкції проти керівництва Росії, представників окупаційних адміністрацій і виборчих структур.

Місцеве населення на окупованих територіях ігнорує “виборчий процес”

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, місцеве населення на окупованих територіях ігнорує “виборчий процес”. Щоб приховати цей факт, окупанти вигадали “дострокове голосування” під час якого впродовж восьми днів працівники “виборчої комісії” обходили мешканців сіл під наглядом автоматників, а також організовували “виїзні дільниці”.

З 8 по 10 вересня ворог проводить “вибори” вже на постійних дільницях, й аби завчасно пояснити їх порожність, то намалював собі явку на “достроковому голосуванні”:

ТОТ Херсонщини (53%);

ТОТ Запоріжжя (27%);

ТОТ Луганщини (26%);

ТОТ Донеччини (45%).

"Тобто, ворог хоче переконати, що у важкодоступних районах, а саме цим Кремль пояснює голосування за місцем проживання, живе половина виборців. Акцентуємо, що окупанти не знають скільки людей живе наразі на ТОТ й дають лише завчасно намальовані відсотки без кількості осіб", - наголошують в ЦНС.

Там додають, що навіть на російських фото пропагандистів урни голосувань порожні, а черги відсутні. Хоча окупанти організувати роздачу продуктових наборів, обіцяли знижки у сферах послуг в обмін на голосування й т.д. Проте це не дало результатів й картинки ажіотажу на “виборах” немає.

Місцеві вибори в РФ: що відомо

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Крім того, ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.