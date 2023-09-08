РФ проводит псевдовыборы на оккупированных территориях: какую явку "нарисовали" захватчики

Украина призывает международных партнеров ввести санкции против организаторов незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях, проводимых страной-агрессором РФ.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины призывает мир осудить ничтожные "выборы" России на оккупированных территориях

Отмечается, что проведением "выборов" на ВОТ россияне нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности, Устав ООН.

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы", - подчеркивает МИД.

В ведомстве призвали мир не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов и какие-либо их решения.

Кроме того, Украина требует привлечь к ответственности и наложить санкции против руководства России, представителей оккупационных администраций и избирательных структур.

Местное население на оккупированных территориях игнорирует "избирательный процесс"

Как сообщают в Центре национального сопротивления, местное население на оккупированных территориях игнорирует избирательный процесс. Чтобы скрыть этот факт, оккупанты придумали "досрочное голосование", во время которого на протяжении восьми дней работники "избирательной комиссии" обходили жителей сел под наблюдением автоматчиков, а также организовывали "выездные участки".

С 8 по 10 сентября враг проводит "выборы" уже на постоянных участках, и чтобы заблаговременно объяснить их пустость, нарисовал себе явку на "досрочном голосовании":

ТОТ Херсонщины (53%);

ТОТ Запорожья (27%);

ТОТ Луганской области (26%);

ТОТ Донбасса (45%).

"То есть, враг хочет убедить, что в труднодоступных районах, а именно этим Кремль объясняет голосование по месту жительства, живет половина избирателей. Акцентируем, что оккупанты не знают сколько людей живет на ВОТ и дают только заранее нарисованные проценты без количества лиц", - подчеркивают в ЦНС.

Там добавляют, что даже на российских фото пропагандистов урны для голосования пустые, а очереди отсутствуют. Хотя оккупанты организовали раздачу продуктовых наборов, обещали скидки в сферах услуг в обмен на голосование и т.д. Однако это не дало результатов и картинки ажиотажа на выборах нет.

Местные выборы в РФ: что известно

На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.

При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.

В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.

Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.