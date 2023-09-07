Заманюють всіма способами: окупанти роздають продуктові набори на “мобільних дільницях” для голосування

На тимчасово захоплених територіях України триває "дострокове голосування" на так званих місцевих виборах. На Херсонщині почали роздачу продуктових наборів поруч з “пунктами голосування” для створення картинки для “медіа”.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують “єдиний день голосування”, аби намалювати явку.

У РФ вже 8 день (на Луганщині та Херсонщині 6-й день) триває “голосування” на вулиці та за місцем проживання людей.

"Весь цей фарс під назвою “вибори у РФ”, де немає виборів, має на меті одну чітку пропагандистську мету: продемонструвати “легітимність” російської влади на ТОТ та продемонструвати “єдність нації” навколо фюрера", - наголошують в ЦНС.

Проте важливим нюансом є те, що мешканці ТОТ не поспішають відвідувати дільниці, й тому Кремль вигадав схему в якій відсутність явки на “виборах” можна приховати. Тому “голосування” розтягнули, аби порожні дільниці 8-10 вересня можна пояснити тим, що всі вже проголосували раніше.

"Проте навіть на “мобільних дільницях” ажіотажу не спостерігається й тому на Херсонщині окупаційна влада почала роздачу продуктових наборів поруч з “пунктами голосування” для створення картинки для “медіа”", - повідомляють в ЦНС.

Там закликають мешканців ТОТ й надалі ігнорувати “вибори” й попереджають про можливі провокації росіян на дільницях, аби мобілізувати своє суспільство на війну.

Зауважимо, попри те, що російська пропаганда малює явку й розповідає про великий ажіотаж серед місцевих щодо голосування, жителі тимчасово окупованих територій не бажають брати участь у цьому фарсі.

Місцеві вибори в РФ 10 вересня

На тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

При цьому в РФ не існує поняття як "вибори", адже фактично вся влада сконцентрована в руках лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Але російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Українців закликають надавати українській розвідці інформацію стосовно незаконного плебісциту.

Наразі на тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.

Крім того, ворог завозить гастролерів з РФ для імітації виборчого процесу на ТОТ

Зауважимо, майже весь світ не визнав результатів "референдуму", який Росія провела у чотирьох областях України для виправдання їх анексії.