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Заманивают всеми способами: оккупанты раздают продуктовые наборы на "мобильных участках" для голосования
На временно захваченных территориях Украины идет "досрочное голосование" на так называемых местных выборах. В Херсонской области начали раздачу продуктовых наборов рядом с “пунктами голосования” для создания картинки для “медиа”.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают "единый день голосования", чтобы нарисовать явку.
В РФ уже 8 день (в Луганской и Херсонской 6-й день) продолжается "голосование" на улице и по месту жительства людей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Весь этот фарс под названием "выборы в РФ", где нет выборов, имеет одну четкую пропагандистскую цель: продемонстрировать "легитимность" российской власти на ВОТ и продемонстрировать "единство нации" вокруг фюрера", - отмечают в ЦНС.
Однако важным нюансом является то, что жители ВОТ не спешат посещать участки, и поэтому Кремль придумал схему, в которой отсутствие явки на выборах можно скрыть. Поэтому голосование растянули, чтобы пустые участки 8-10 сентября можно объяснить тем, что все уже проголосовали раньше.
"Однако даже на "мобильных участках" ажиотажа не наблюдается и поэтому в Херсонской области оккупационные власти начали раздачу продуктовых наборов рядом с "пунктами голосования" для создания картинки для "медиа"", - сообщают в ЦНС.
Там призывают жителей ВОТ и дальше игнорировать "выборы" и предупреждают о возможных провокациях россиян на участках, чтобы мобилизовать свое общество на войну.
Заметим, что несмотря на то, что российская пропаганда рисует явку и рассказывает о большом ажиотаже среди местных голосования, жители временно оккупированных территорий не желают участвовать в этом фарсе.
Местные выборы в РФ 10 сентября
На фоне предстоящих местных выборов в РФ оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.
По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести здесь "региональные и местные выборы" 10 сентября.
При этом у РФ не существует понятия как "выборы", ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Но российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев призывают предоставлять украинской разведке информацию о незаконном плебисците.
В настоящее время на временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.
Заметим, почти весь мир не признал результаты "референдума", который Россия провела в четырех областях Украины для оправдания их аннексии.