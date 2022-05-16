Оккупанты устроили "фильтрацию" в каждом захваченном городе, - Денисова

Российские оккупанты ввели процедуру так называемой "фильтрации" в каждом временно захваченном украинском городе.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что по данным партнерских правозащитных организаций, процедуру "фильтрации" прошли уже более 37 тысяч граждан Украины. Сейчас эту процедуру также проходят люди, принудительно депортированные в Россию.

"Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации", - заявила Денисова.

Также, по ее словам, для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня.

Украинцев допрашивают, тщательно осматривают, при этом удерживают в нечеловеческих условиях, унижают и пытают.

"Любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны", - подчеркнула Денисова.

Напомним, страна-агрессор РФ проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.