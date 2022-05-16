Окупанти влаштували "фільтрацію" у кожному захопленому місті, - Денисова

Російські окупанти запровадили процедуру так званої "фільтрації" у кожному тимчасово захопленому українському місті.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що за даними партнерських правозахисних організацій, процедуру "фільтрації" пройшли вже понад 37 тисяч громадян України. Наразі цю процедуру також проходять люди, примусово депортовані до Росії.

"Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації", - заявила Денисова.

Також, за її словами, для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною – люди змушені її проходити кожні три дні.

Українців допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують у нелюдських умовах, принижують та катують.

"Будь-який примус фізичного чи морального порядку до цивільного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб будь-яких відомостей, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни", - наголосила Денисова.

Нагадаємо, країна-агресор РФ проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують закликати навіть жінок.