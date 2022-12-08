Около 3000 безработных привлечены к "Армии восстановления"

Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта "Армия восстановления".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

“Правительство предлагает украинцам, потерявшим работу, но желающим работать на экономическом фронте, участвовать в программе “Армия восстановления”. То есть, в выполнении общественно полезных работ, организованных в регионах, что дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату. Уже около 3000 человек вовлечены в такие работы”, - отметила Свириденко.

На сегодняшний день общественно полезные работы проводятся уже в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской.

Больше всего безработных привлечено в:

Сумской области – 725 человек,

Киевской – 659 человек,

Полтавской – 595 человек,

Донецкой – 440 человек.

В ближайшее время общественно полезные работы будут организованы в Волынской и Житомирской областях.

За выполнение таких работ люди получают не менее 6700 грн, при этом они могут получать и больше, поскольку у регионов есть возможность дофинансировать оплату за такие работы из своих бюджетов.

В настоящее время государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн. Виды этих работ зависят от потребностей конкретного региона.

Чаще всего людей вовлекают в:

разбора завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

заготовки дров для военных и населения;

разгрузка и фасовка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

Отметим, Кабинет министров разработал механизм привлечения безработных к "Армии восстановления" страны из-за их участия в общественно полезных работах.

Напомним, за девять месяцев активных боевых действий около 5 миллионов граждан потеряли работу.