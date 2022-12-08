Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Около 3000 безработных привлечены к "Армии восстановления"

Около 3000 безработных привлечены к "Армии восстановления"

Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта "Армия восстановления".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

 “Правительство предлагает украинцам, потерявшим работу, но желающим работать на экономическом фронте, участвовать в программе “Армия восстановления”. То есть, в выполнении общественно полезных работ, организованных в регионах, что дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату. Уже около 3000 человек вовлечены в такие работы”, - отметила Свириденко.

На сегодняшний день общественно полезные работы проводятся уже в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской.

Больше всего безработных привлечено в:

  • Сумской области – 725 человек,
  • Киевской – 659 человек,
  • Полтавской – 595 человек,
  • Донецкой – 440 человек.

В ближайшее время общественно полезные работы будут организованы в Волынской и Житомирской областях.

За выполнение таких работ люди получают не менее 6700 грн, при этом они могут получать и больше, поскольку у регионов есть возможность дофинансировать оплату за такие работы из своих бюджетов.  

В настоящее время государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн. Виды этих работ зависят от потребностей конкретного региона.

Чаще всего людей вовлекают в:

  • разбора завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;
  • строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
  • заготовки дров для военных и населения;
  • разгрузка и фасовка гуманитарной помощи;
  • предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

Отметим, Кабинет министров разработал механизм привлечения безработных к "Армии восстановления" страны из-за их участия в общественно полезных работах.

Напомним, за девять месяцев активных боевых действий около 5 миллионов граждан потеряли работу.

Автор:
Светлана Манько