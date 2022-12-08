Близько 3000 безробітних залучено до “Армії відновлення”

Майже 3000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях в рамках проекту “Армія відновлення”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

“Уряд пропонує українцям, що втратили роботу, але мають бажання працювати на економічному фронті, брати участь в програмі “Армія відновлення”. Тобто у виконанні суспільно корисних робіт, організованих в регіонах, що дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату. Вже близько 3000 людей залучено до таких робіт”, - зауважила Свириденко.

На сьогодні суспільно корисні роботи проводяться вже в семи областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій.

Найбільше безробітних залучено в:

Сумській області - 725 осіб,

Київській - 659 осіб,

Полтавській - 595 осіб,

Донецькій - 440 осіб.

Найближчим часом суспільно корисні роботи будуть організовані також у Волинській та Житомирській областях.

За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6700 грн, при цьому вони можуть отримувати й більше, оскільки регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.

Наразі держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, 18,3 млн грн. Види цих робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

заготівлі дров для військових та населення;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

Зазначимо, Кабінет міністрів розробив механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Нагадаємо, за дев'ять місяців активних бойових дій близько 5 мільйонів громадян втратили роботу.