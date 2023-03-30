Папа Римский Франциск попал в больницу: что произошло

Папу Римского Франциска госпитализировали в больницу. У понтифика была обнаружена респираторная инфекция во время запланированного обследования. Он проведет несколько дней в больнице.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что понтифик был доставлен в римскую больницу Джемелли после жалоб на трудности с дыханием в последние несколько дней.

Как заявил спикер Ватикана Маттео Бруни, 86-летний Папа Римский не болен COVID-19, у него респираторная инфекция.

"Папа Франциск тронут многими полученными посланиями и выражает благодарность за близость и молитву", – подчеркнули в Ватикане.

Понтифик иногда ощущает одышку, поскольку ему удалили часть одного легкого в возрасте 20 лет, когда он учился на священника в родной Аргентине.

Госпитализация Франциска состоялась в канун службы в Вербное воскресенье 2 апреля, которая знаменует начало бурной недели церемоний, ведущих к Пасхе, которую католики во всем мире будут отмечать 9 апреля.

Пока не ясно, сможет ли Папа Римский провести богослужение на праздник.

Как пишет Reuters, здоровье Франциска привлекает повышенное внимание в течение последних двух лет, в течение которых он перенес операцию на толстой кишке и начал пользоваться инвалидной коляской или палкой из-за хронической боли в одном колене.

Первоначально Ватикан сообщил, что Папа отправился в больницу в среду для планового обследования. Но итальянские СМИ сообщили, что он прибыл на машине скорой помощи после того, как в последнюю минуту отменил телеинтервью.

Франциск присутствовал на своей еженедельной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра утром в воскресенье, выглядя здоровым.

Напомним, Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали "Азовстали", где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости во всем мире.