Папа Римський Франциск потрапив до лікарні: що сталося

Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні. У понтифіка виявили респіраторну інфекцію під час запланованого обстеження. Він проведе у лікарні кілька днів.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що понтифік був доставлений до римської лікарні Джемеллі після скарг на труднощі з диханням протягом останніх кількох днів.

Як заявив речник Ватикану Маттео Бруні, 86-річний Папа Римський не хворий на COVID-19, у ньогореспіраторна інфекція.

«Папа Франциск зворушений багатьма отриманими посланнями та висловлює вдячність за близькість і молитву», – підкреслили у Ватикані.

Понтифік іноді відчуває задишку, оскільки йому видалили частину однієї легені у віці 20 років, коли він навчався на священика в рідній Аргентині.

Госпіталізація Франциска відбулася напередодні служби у Вербну неділю 2 квітня, яка знаменує початок бурхливого тижня церемоній, що ведуть до Великодня, який католики у всьому світі відзначатимуть 9 квітня.

Поки не зрозуміло, чи зможе Папа Римський провести богослужіння на свято.

Як пише Reuters, здоров'я Франциска привертає підвищену увагу протягом останніх двох років, протягом яких він переніс операцію на товстій кишці та почав користуватися інвалідним візком або палицею через хронічний біль в одному коліні.

Спочатку Ватикан повідомив, що Папа відправився в лікарню в середу для планового обстеження. Але італійські ЗМІ повідомили, що він прибув на машині швидкої допомоги після того, як в останню хвилину скасував телеінтерв'ю.

Франциск був присутній на своїй щотижневій загальній аудієнції на площі Святого Петра вранці у неділю, виглядаючи здоровим.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі "Азовсталі", де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя, який став символом української незламності в усьому світі.