Паспорта с разной транслитерацией будут признаваться недействительными только после обращения владельца

Паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действительны до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или изменяться только по личному обращению лица.

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Об этом сообщила пресс-служба ГМС.

В Комитете ВР по вопросам правовой политики отреагировали на заявление ГТС о том, загранпаспорта граждан, у которых транслитерация не совпадает с ID-картой признаны недействительными, и по результатам обсуждения отменили это решение.

"Обязательно заменять паспорт и платить средства за его замену в связи с разной транслитерацией во время действия паспорта – не нужно. Такая замена и оплата возможна только по обращению лица", – объяснил народный депутат Игорь Фрис.

В 2022 году Украина получила рекомендации Европейской Комиссии относительно необходимости урегулирования вопроса, связанного с изменением персональных данных лиц.

В Украине транслитерация фамилии и имени латиницей применяется с 2015 года. Обычно при каждом оформлении загранпаспорта или ID-карты человек подписью подтверждал правильность написания своих персональных данных, в том числе и транслитерации. Владелец документа мог изменить транслитерацию по желанию. В этой связи возникала ситуация, когда транслитерация определенных личных данных в разных документах отличаются.

Кстати, стоимость оформления внутреннего паспорта составляет с 1 ноября с 252 до 496 гривен, а заграничного – с 704 до 992 гривен. Значительно повысилась и стоимость оформления других удостоверений личности.