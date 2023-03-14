Паспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення власника

Паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи.

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Про це повідомила прес-служба ДМС

В Комітеті ВР з питань правової політики відреагували на заяву ДМС про те, закордонні паспорти громадян, у яких транслітерація не співпадає з ID-карткою визнані не дійсними, і за результатами обговорення скасували це рішення.

"Обов’язково замінювати паспорт і платити кошти за його заміну в зв’язку з різною транслітерацією під час дії паспорту – не потрібно. Така заміна і оплата можлива лише за зверненням особи", - пояснив народний депутат Ігор Фріс.

У 2022 році Україна отримала рекомендації Європейської Комісії щодо необхідності врегулювання питання пов’язаних із зміною персональних даних осіб.

В Україні транслітерація прізвища та імені латиницею застосовується з 2015 року. Зазвичай, при кожному оформленні закордонного паспорту чи ID-картки людина підписом підтверджувала правильність написання своїх персональних даних, у тому числі й транслітерації. Власник документу міг змінити транслітерацію за бажанням. У зв’язку з цим виникала ситуація, коли транслітерація певних особистих даних в різних документах відрізняються

До речі, вартість оформлення внутрішнього паспорту складає з 1 листопада з 252 до 496 гривень, а закордонного - з 704 до 992 гривень. Значно підвищилася й вартість оформлення інших посвідчень особи.