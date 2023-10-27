Переданному РФ сбитому пилоту истребителя, застрелившему жителя Чернигова после приземления, вынесли приговор

Новозаводский районный суд Чернигова 26 октября заочно признал майора российской армии Александра Красноярцева виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Как сообщает Черниговская областная прокуратура, он приговорен к 14 годам лишения свободы.

По данным же "Суспільного", фигуранту также назначили выплату 2 миллионов гривен моральной компенсации сестре убитого Виталия Сергиенко – Светланы Войтешенко. Прокуратура же требовала для Красноярцева 15 лет тюрьмы (сама часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).

Как майор ВС РФ убил жителя Чернигова

Напомним, что 5 марта 2022 года истребитель Красноярцева Су-34 был сбит над Черниговом. Он катапультировался и приземлился на территории одного из частных домохозяйств. Военнослужащий государства-агрессора пытался скрыться, однако его обнаружил хозяин дома.

Тот был в гражданской одежде, не имел оружия и не представлял опасности, то есть находился под защитой международного гуманитарного права. Однако военнослужащий РФ умышленно расстрелял потерпевшего из пистолета.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сам пилот, раненый при падении, был вынужден сдаться в плен. Сам Красноярцев публично признал, что убил мирного жителя еще в интервью, опубликованном 24 марта.

"Штурман (Константин Криволапов) привел в действие средство аварийного покидания. Упал на дом, скатился на забор. Уже за забором услышал "Русский, выходи!". Побежал, перепрыгнув через забор, посмотрел за ворота: там народу было много. Побежал за дом, а за мной побежал мужик, пытался меня догнать - не знаю, с вилами или чем-то. Применил оружие - ПМ. Несколько раз", - рассказал пленный майор.

1 октября 2022 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил в телеэфире, что "летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад: мы его обменяли на наших пилотов - если не ошибаюсь, на пятерых". Второй же фигурант инцидента 5 марта – майор Криволапов, по данным ГУР, тогда погиб.